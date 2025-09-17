Trotta esalta la prova di Hojlund a Firenze: "Gol da grande attaccante: che affare"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve. Di seguito, un estratto dell’intervista legato alla prova di Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, sabato scorso contro la Fiorentina: "Hojlund è un giocatore straordinario. Con la Fiorentina mi ha impressionato: ha qualità incredibili. I 45 milioni spesi sono giustificati, perché parliamo di un ragazzo di prospettiva, anche se Vlahovic rappresentava qualcosa di più pronto nell’immediato.

Ma alla fine credo che le cose siano andate bene, perché Hojlund ha dimostrato di essere un calciatore fortissimo, e per quanto lo ha pagato il Napoli, ha fatto un affare. In 14 minuti ha fatto un gol da grande attaccante: non era semplice leggere quel passaggio verticale di Spinazzola e non finire in fuorigioco. Ha stimmate del top player