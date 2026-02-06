Social Dodo si congratula con "Militao"-Kouadio per il rinnovo

Oggi la Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Eddy Kouadio fino al 2030 con opzione per un altro anno. Tra i compagni, il primo a congratularsi con lui, ripostando sui social la firma del contratto del giocatore dal profilo Instagram della Fiorentina. E lo fa con la solita ironia e simpatia che contraddistingue il laterale della brasiliano che scrive con l'emoticon scherzosa "Congrutalazioni Miltao (difensore carioca della Nazionale e del Real ma anche soldatino, ndr). Ti voglio bene fratello".