TRAMONTANO, Il 2023 ricco di obiettivi e traguardi

Post di auguri via social da parte del chief scout della Fiorentina Antonio Tramontano: il membro dell'area tecnica ha condiviso su Twitter e Instagram il suo pensiero in vista delle festività natalizie, con un pensiero rivolto agli obiettivi da raggiungere (personali e di squadra): "Far parte della Fiorentina e rivestire il ruolo di responsabile del Dipartimento Scouting mi riempie di orgoglio. Ogni passo in avanti è il risultato del lavoro di un Team composto da donne e uomini di valore che con me condividono questo percorso lavorativo, costantemente supportati dalla spinta propulsiva di una società orientata al raggiungimento di grandi risultati. Questi saranno giorni nei quali è giusto rallentare e godersi l’affetto delle persone care per poi ripartire con entusiasmo. L’anno che è alle porte si preannuncia ricco di obiettivi e traguardi da raggiungere e, soprattutto, della volontà di dare il meglio. Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo".