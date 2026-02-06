Calciomercato Kouame-Aris Salonicco, il giocatore è in Grecia: a breve la firma sul contratto

Siamo alle battute finali per il passaggio di Christian Kouame all'Aris Salonicco. Il giocatore, che ha accettato di percepire uno stipendio leggermente ritoccato al ribasso, agevolando così una cessione che permetterà alla Fiorentina di risparmiare circa 3,6 milioni di euro al lordo, è già sbarcato in Grecia, dove tra poche ore inizierà la sua nuova avventura con gialloneri, club con cui firmerà un contratto di un anno e mezzo. Termina dopo sei anni trascorsi a Firenze la sua avventura in viola.