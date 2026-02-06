Social La Curva Fiesole e l'alluvione a Campi: "Grazie a chi ha partecipato alla raccolta fondi"

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Curva Fiesole ha reso noto il termine della raccolta fondi avviata due anni fa in sostegno della città di Campi Bisenzio, colpita dall'alluvione. Questo il contenuto del messaggio del tifo organizzato viola: "Due anni dopo l’alluvione che ha colpito Campi Bisenzio, vogliamo dire grazie a tutte le persone, comprese le tifoserie avversarie, che hanno partecipato alla raccolta fondi. Grazie ai contributi ricevuti è stato possibile sostenere direttamente le operazioni di emergenza, aiutando a spalare il fango, distribuire pasti caldi insieme al Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi Toscana, donare materiale alimentare e beni di prima necessità raccolti presso ATF e PAM di Poggio a Caiano, effettuare un bonifico di 8.000 € alla Misericordia di Campi Bisenzio, donare una nuova Fiat Panda per i servizi sociali alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e contribuire al Giardino Iqbal con il veliero viola e il pesciolino giallo-blu.

Un gesto collettivo che dimostra come, nei momenti più difficili, la solidarietà possa unire tutti oltre ogni rivalità. Avanti Ultras!"