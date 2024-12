TOSCANA, 7° regione per valore dei giocatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle regioni italiane più preziose per il valore di mercato dei calciatori delle quattro maggiori serie del nostro paese. La Toscana si trova al sesto posto con un valore complessivo 463 milioni. Primato che appartiene alla Lombardia che domina questa speciale graduatoria con 2,1 miliardi di valore totale. Secondo gradino del podio per il Piemonte (808 milioni) e medaglia di bronzo per il LAzio (602 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: