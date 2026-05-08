Torino-Sassuolo alle 20.45 apre la 36esima giornata di serie A: le formazioni
Alle 20.45 fischio d'inizio per Torino-Sassuolo, gara che apre la 36esima giornata di serie A. Le due squadre non hannno più nulla da chiedere al campionato se non chiudere al meglio la stagione e migliorare la classifica con i neroverdi che provano un difficile assalto al settimo posto. Ecco le formazioni ufficiali schierate da D'Aversa e Grosso:
Torino (3–4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini, Zapata.
Allenatore: D’Aversa.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Volpato, Pinamonti, Laurientè. A disposizione: Satalino, Zacchi, Nzola, Berardi, Romagna, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe, Kone
Allenatore: Grosso.
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