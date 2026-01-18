Torino-Roma: minuto di silenzio per Commisso violato con i fischi delle tifoserie
FirenzeViola.it
Dopo la partita di Bologna, vinta dai viola per 2-1, anche a Torino, in occasione della sfida tra la squadra di Baroni e quella di Gasperini, si è assisto ad un irrispettoso minuto di silenzio nel ricordo del Presidente Commisso a causa di fischi e insulti che le tifoserie si sono rivolte a vicenda e nei confronti del Presidente Commisso, al quale hanno rivolto parole come: "Fiorentino pezzo di m...".
