Ds Lazio sul mercato di gennaio: "Volontà è non cedere i pezzi migliori. E su Insigne.."

vedi letture

Nel pre-gara di Milan-Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani ha parlato anche della strategia del mercato di gennaio a Sky: "Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci con Lotito e il mister Sarri: abbiamo fatto il punto e un programma da sviluppare. Far crescere questo gruppo e individuare figure e ruoli sul mercato che ci ha indicato il mister. Cessione pesante a gennaio? Se si parla di ricostruzione, difficilmente si manda via un giocatore funzionale al progetto. Pur tuttavia il calcio non dorme mai e bisogna valutare tutte le situazioni. La nostra volontà è non cedere i pezzi migliori".

A Dazn ha poi risposto sulla possibilità di prendere Insigne: "Insigne va inquadrato in una logica degli over, anche in base alle ultime normative FIGC. Bisogna fare delle valutazioni, mercato facendo vediamo quali sono gli spazi di manovra, sono tante le tematiche da tener presente".