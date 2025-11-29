Ariatti: "Firenze ti esalta come poche piazze ma quando perdi ti schiaccia. Mi sono rivisto in Dzeko"

"Atalanta e Fiorentina sono i club del mio cuore" dice il doppio ex Luca Ariatti a TuttoAtalanta.it per commentare la sfida di domani che a differenza dello scorso anno quando era una sfida dell'Europa, per la Fiorentina rischia di essere una sfida salvezza: "Sinceramente non me lo aspettavo. Io ho vissuto a Firenze una stagione difficile: dopo la scalata dalla C, dovevamo strutturarci per reggere l'urto della A e ci salvammo a fatica con 42 punti, mentre l'Atalanta retrocedeva. Firenze è una piazza meravigliosa, ma quando i risultati non arrivano l'ambiente diventa pesantissimo. Ho letto lo sfogo di Dzeko dopo la sconfitta in Conference contro l’AEK Atene e mi ci sono rivisto: anche nella mia Fiorentina c'erano campioni come Chiellini, Pazzini, Nakata, Miccoli, ma quando vai in difficoltà lì, l’aria si fa irrespirabile. Bergamo invece nei momenti difficili si compatta in modo naturale.

Firenze ha una storia di palcoscenici diversi: ti esalta come poche altre piazze quando vinci, ma ti schiaccia quando perdi. Chi firma per la Fiorentina sa di arrivare in un grandissimo club e si prende la responsabilità di quella maglia, ma gestirne il peso non è da tutti".