TMW, La Viola segue anche il 2003 Rodriguez del Celta

Non solo al presente, la Fiorentina pensa anche al futuro e sonda il mercato internazionale dei giovani talenti. Fra le opportunità in fase di studio c'è anche l'esterno offensivo del Celta Vigo Miguel Rodriguez, classe 2003 in scadenza di contratto nel 2024. I viola non sono gli unici a pensare al polivalente attaccante di Redondela, cercato anche da numerose squadre de LaLiga e altri club di Serie A. In scadenza fra un anno col Celta, Miguel e il suo entourage stanno negoziando il rinnovo di contratto, ma molte squadre hanno già manifestato il loro interesse in vista di un possibile divorzio a parametro zero nell'estate 2024. Lo riporta TMW.