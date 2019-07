TMW, Incontro viola-Lucci: da Badelj a Perin. Il punto

Incontro nel primo pomeriggio di oggi tra il procuratore Alessandro Lucci e la Fiorentina. L’agente, arrivato al centro sportivo “Davide Astori” insieme a Vincenzo Montella, tecnico a lui vicino, ha incontrato Joe Barone e Daniele Pradè per un secondo colloquio dopo quello avuto a Milano. Il nome in cima alla lista è quello di Milan Badelj, obiettivo di mercato del club viola, ma le parti hanno discusso anche di Andrea Bertolacci, centrocampista che si è svincolato dal Milan lo scorso 30 giugno. Capitolo Mattia Perin: come affermato dallo stesso Pradè oggi in conferenza stampa la Fiorentina ha intenzione di puntare su Bartlomej Dragowski come portiere titolare nella prossima stagione ma se il polacco dovesse chiedere la cessione i viola potrebbero tornare su Perin, assistito proprio da Lucci, e per questo non è escluso che si sia parlato anche di questa possibilità.