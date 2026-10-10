Verso Genoa-Fiorentina, per La Nazione prevista una mini coreografia nel settore ospiti viola
La trasferta di Genova si preannuncia particolarmente partecipata per la Fiorentina, che potrà contare su una presenza significativa dei propri sostenitori. Nel settore ospiti di Marassi sono attesi 1.650 tifosi viola, con tutti i biglietti disponibili già venduti da giorni e una richiesta che ha superato la capienza prevista. A questi potrebbero aggiungersi altri supporter gigliati che vivono in Liguria e che seguiranno la gara dagli altri settori dell’impianto.
Tra le possibilità c’è anche quella di un’iniziativa scenografica sugli spalti nel momento in cui le squadre faranno il loro ingresso in campo. La risposta del pubblico testimonia il clima di rinnovata fiducia intorno alla squadra di Vanoli, che contro il Genoa sarà chiamata a ripartire dai segnali incoraggianti emersi prima della pausa per le nazionali e a dimostrare di aver mantenuto lostesso livello di rendimento. Lo riporta La Nazione.
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