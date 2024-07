THORSTVEDT, Sartori a seguire l'amichevole del Sassuolo

NOTIZIE DI FV AMRABAT, RIENTRATO A FIRENZE. SI ALLENA CON QUARTA La Fiorentina, dopo l'amichevole di ieri sera, è rientrata quest'oggi a Firenze e proseguirà la preparazione al centro sportivo viola. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it al gruppo che è stato in questi giorni in Inghilterra, si sono... La Fiorentina, dopo l'amichevole di ieri sera, è rientrata quest'oggi a Firenze e proseguirà la preparazione al centro sportivo viola. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it al gruppo che è stato in questi giorni in Inghilterra, si sono... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi