Thorstvedt salva il Sassuolo (e fa un favore alla Fiorentina): Pisa fermato sul 2-2 al 95'

Gol ed emozioni al Mapei Stadium nel posticipo che conclude il 12° turno di Serie A, con Sassuolo e Pisa che si spartiscono la posta in palio pareggiando 2-2 grazie a un gol in extremis di Thorstvedt. Dopo soli tre minuti il Pisa passa in vantaggio con un rigore impeccabile di Nzola. La reazione del Sassuolo è però immediata. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo nasce un’azione confusa che porta il pallone sui piedi di Matic, bravo a trovare il pareggio con un preciso sinistro al volo che non lascia scampo a Semper.

Nella ripresa il Sassuolo riparte alla grande: al 52’ Pinamonti ha una grande occasione in contropiede su assist di Koné, ma calcia debolmente e Semper blocca. Anche Laurienté va vicino al gol su punizione, ma nel finale è il Pisa a colpire. Moreo recupera un pallone prezioso su un errore in disimpegno di Coulibaly e lancia in profondità Meister, che supera Muharemovic e conclude: la deviazione dello stesso difensore neroverde beffa Muric e riporta avanti i toscani. Quando il Pisa sembra ormai a un passo dal successo, arriva il pareggio al termine del recupero: Volpato pennella un cross perfetto e Thorstvedt insacca con una zampata decisiva, fissando il risultato sul 2-2 finale. La squadra di Gilardino viene beffata, sale a quota 10 punti e aggancia il Lecce al sedicesimo posto, a +2 dal Genoa (diciottesimo) e a +3 da Fiorentina e Verona, che rimangono all'ultimo posto in classifica.

Ecco la classifica della Serie A dopo dodici giornate:

Roma 27 punti (12 partite giocate)

Milan 25 (12)

Napoli 25 (12)

Inter 24 (12)

Bologna 24 (12)

Como 21 (12)

Juventus 20 (12)

Lazio 18 (12)

Sassuolo 17 (12)

Udinese 15 (12)

Torino 14 (12)

Cremonese 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Cagliari 11 (12)

Parma 11 (12)

Pisa 10 (12)

Lecce 10 (12)

Genoa 8 (12)

Fiorentina 6 (12)

Hellas Verona 6 (12)