THIAGO SILVA, Poco rispetto dal PSG a me e Cavani

Thiago Silva, passato al Chelsea dopo otto anni al PSG ed accostato anche alla Fiorentina nel corso della passata estate da svincolato, ha parlato del trattamento ricevuto da lui, ma anche da Cavani, da parte del club parigino: "Non mi hanno presentato neanche un'offerta. Non mi hanno detto nemmeno 'Accetti un euro per restare con noi?'. È stato devastante. Avevano tre mesi per pianificare tutto, con la pandemia in mezzo, ma non hanno fatto nulla. Sono stato capitano per otto anni, non uno che ha giocato una sola stagione, e ho vinto un sacco di trofei. Meritavo più rispetto e la stessa cosa è successa a Cavani", ha detto a Four Four Two.

Inoltre, il centrale brasiliano dovrebbe presto prolungare il suo accordo contrattuale col Chelsea, estendendo la scadenza a giugno 2023.