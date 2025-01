THIAGO MOTTA, Vlahovic out. Vogliamo la Champions

FirenzeViola.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha annunciato ancora assenze per il club bianconero: "Non ci saranno Bremer, Vlahovic, Conceicao, Milik, Cabal e Locatelli". E sul mercato ha aggiunto: "Parlo tutti i giorni con la squadra, parlo del momento, di come stiamo noi, cosa troveremo in partita, quali possono essere gli scenari che dovremo affrontare. Tutti i momenti sono importanti, dalla prima all'ultima partita. La prossima è quella più importante e su quella mettiamo tutta l'energia e la concentrazione. Abbiamo avuto quasi una settimana piena di lavoro, un po' più di tempo per allenarci e parlare, siamo pronti a fare la nostra partita per arrivare alla vittoria".

E sulla partita di domani: "Come sempre sarà una partita complicata. Sarà una partita speciale per noi, per i tifosi e per club. Noi non vediamo l'ora di andare in campo ed è una partita che vogliamo vincere. Poi capisco tutti i punti di vista e in queste 26 partite abbiamo perso solo 2 volte con una squadra molto giovane. Però abbiamo fatto delle buone partite con qualche pareggio di troppo e qualche infortunio, ma non è un alibi. Voglio ringraziare ancora una volta questi ragazzi. Vogliamo recuperare qualche punto in campionato e continuare il nostro percorso in Coppa e in Champions".