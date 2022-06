TEVEZ, Pronta nuova avventura da mister al Rosario

Sembra in via di definizione l'accordo tra Rosario Central e Carlos Tevez, che potrebbe così iniziare la sua carriera di allenatore. Secondo la stampa argentina la fumata bianca è attesa per oggi. 38 anni, l'Apache ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato solamente due settimane fa, dopo una carriera che lo ha portato a vincere tutto, dalla Champions League alla Copa Libertadores, passando anche per la medaglia d'oro olimpica con l'Argentina. In mezzo campionati e coppe in Argentina, Inghilterra e Italia.