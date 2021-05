TERRACCIANO, Scintille via social con un tifoso

Scintille via social tra Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, e un tifoso (evidentemente della Juventus): l'estremo difensore della Fiorentina ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che immortala il testo di un messaggio privato recapitato in direct al numero uno viola in cui veniva attaccato per aver "venduto ai suoi parenti napoleCani" la partita di oggi contro il Napoli. "Ecco il genio della domenica" ha commentato Terracciano. Questa la foto del post: