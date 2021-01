TERRACCIANO, Rinnovo velocissimo. Dragowski...

Breve intervista ai canali social ufficiali per Pietro Terracciano. Il portiere della Fiorentina, fresco di rinnovo, parla così in una diretta Instagram: "Sono felice di aver rinnovato, ho sentito la fiducia della società. La scelta di Firenze è stata da subito molto semplice, e la trattativa per rinnovare è durata pochissimo: avevamo tutti e due questa volontà".

Chi è il suo idolo?

Da ragazzino sicuramente Buffon, come per tutti, ma seguivo con grande attenzione pure Toldo. La sua maglietta è stata la prima che ho ricevuto da bambino".

Quale la partita più memorabile in carriera?

"Penso quella con l'Inter dell'anno scorso, emozionante anche l'esordio in Serie A da ragazzino".

Com'è giocare con Ribery?

"Non solo un grande giocatore ma anche persona molto positiva, si vede".

Cosa le piace più di Firenze?

"La zona che mi godo di più e Piazzale Michelangelo, c'è una vista meravigliosa ed è il posto in cui vado con più piacere".

Che rapporto ha con Dragowski?

"Ottimo, sin da subito. Sia con lui che Brancolini: c'è amicizia e ci aiutamo".

Cosa pensa della squadra?

"Per me siamo un'ottima squadra anche se la classifica non è all'altezza. Siamo sulla strada giusta per risalire, si sta creando un gruppo importante".

Cosa serve per un portiere?

"Può sembrare scontato, ma non arrendersi mai: se si crede nel proprio talento sempre dare il massimo".

Si sente il miglior secondo in circolazione?

"Secondo è una parola che non mi piace, quando scendo in campo non mi sento mai secondo a nessuno".

Come è stato passare da Empoli a Firenze?

"Sono due realtà diverse: Empoli è più familiare, Firenze è piazza storica e fantastica".

Pensa di chiudere la carriera a Firenze?

"Beh, pensiamo al momento: ho 30 anni e tanta strada da fare. Per ora mi trovo benissimo qui".