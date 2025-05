Terminano le medaglie per il Tottenham: il giorno dopo la finale di EL la Uefa si scusa

vedi letture

Ha suscitato curiosità in tanti spettatori quanto successo ieri sera a margine della finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United, gara disputata al San Mames di Bilbao e vinta dagli Spurs (1-0, rete di Johnson). Davanti agli occhi di un incredulo Ceferin, infatti, le medaglie sono terminate prima della consegna a tutti i calciatori degli Spurs. Un misunderstanding che ha imbarazzato non poco il numero uno del calcio europeo e cha ha lasciato senza medaglia Bentancur, Romero e Son.

"Con nostro grande dispiacere, non avevamo abbastanza medaglie disponibili sul palco durante la cerimonia di premiazione a causa di un'inaspettata discrepanza nel numero dei giocatori, poiché alla cerimonia hanno partecipato più membri della squadra, inclusi giocatori infortunati, di quanto inizialmente previsto" è la spiegazione ufficiale dell'UEFA che poi tranquillizza: "Le medaglie mancanti sono state prontamente consegnate alla squadra vincitrice nello spogliatoio, insieme alle nostre più sincere scuse per la svista".

Dell'accaduto ha parlato Reguilon, non iscritto in lista UEFA: "Mi avevano detto che avevano 50 medaglie per tutti coloro che si erano presentati... ed eccomi qui, anche se non ho giocato. Ne ho vinto un'altra con il Siviglia giocando tutte le partite. Così è il calcio". Reguilón ha giocato solo 6 partite (316 minuti) con il Tottenham in questa stagione: "Almeno mi resta una medaglia... Questa è per sempre. Ormai ho la collezione". Poi ha parlato della finale: "Sapevamo che questa partita avrebbe dato la gloria al vincitore e un inferno per lo sconfitto. La stagione che abbiamo avuto è stata piuttosto disastrosa".