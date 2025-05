Mandragora incontra i tifosi grazie allo sponsor, tanto affetto per lui: le immagini di FirenzeViola

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora nel pomeriggio di oggi ha incontrato i tifosi per selfie e autografi, in particolare su maglie e palloni, per lo sponsor tecnico personale Mizuno allo Sporting Lab, a due passi dallo stadio. In molti soprattutto giovani si sono messi in fila davanti al negozio per incontrare il giocatore viola che sta vivendo una delle sue migliori stagioni, a livello di prestazioni e di gol con cui ha trascinato la squadra in molte occasioni, e che dunque è ora molto amato dai tifosi.