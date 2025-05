Dagli inviati Prandelli su Kean: "Si vede che è felice, credo voglia restare. Contestazione? La squadra deve capire cosa chiede la città" (Video)

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, presente al Maggio Salesiano all'incontro "Lo sport come faro di speranza", ha parlato a margine partendo proprio dal tema: "La speranza ci deve accompagnare in ogni momento, poi quando ti chiedono se vuoi intervenire con ragazzi che vengono da particoli momenti dico sì perché ti arricchisce e sono messaggi importanti per ragazzi in difficoltà che ne vogliano uscire. I giovani sono gli unici che devono fare ancora il loro percorso. Oggi ci sono tante difficoltà ma il comportamento qualifica sempre l'uomo e se trasmetti dei valori questo può bastare a comunicare".

La Fiorentina è presente con Martinelli, cosa ne pensa? "Sono felice di trovarlo, quando c'è la Fiorentina di mezzo sono sempre contento".

Che finale viola sarà? "Mai stato bravo ad azzeccare i pronostici, è complicato però è importante andare in campo e fare risultato aspettando poi quello degli altri"

E' un momento delicato con la contestazione: "Quando ci sono queste cose di solito c'è sempre una reazione molto positiva e attenta, la squadra deve capire dove opera e lavora e la città cosa chiede. Se a fine stagione c'è la contestazione bisogna capire durante la stagione cosa abbiamo o non abbiamo fatto".

Si pensava ad un finale diverso con questa squadra? Il campo è quello che dà la tua giusta dimensione. E' mancato qualcosa però il campionato è stato non negativo. Bisognerebbe fare un'analisi spietata e cercare di capire quelli che sono adatti per avere un progetto futuro. Io sono convinto che è meglio subire qualche sconfitta ma capire dove può arrivare la squadra".

Kean ha inciso come il suo Toni, la società riuscirà a tenerlo? "Convincere un giocatore... Io credo che lui voglia rimanere, ha trovato l'ambiente e le persone giuste perciò si sente non solo protagonista come è stato ma parte di questa città. Poi in futuro bisognerebbe capire bene i progetti tecnici quando prendi dei giocatori in prestito, per valorizzare il tuo capitale, non quello di un altro. Ma riguardo a Kean spero resti perché non ho mai visto tanta felicità, basta guardarlo in faccia per capire che ha cambiato aspetto e questa città gli ha fatto bene e la Fiorentina deve essere un punto di riferimento per lui e sarebbe un acquisto non bello ma straordinario".

Senza Europa come si affronta la stagione, come accadde alla sua Fiorentina? "Noi eravamo a -19... - sorride - Dipende dalla struttura caratteriale della squadra, sotto l'aspetto tecnico ovviamente sono quei giocatori che ti possono aiutare ma caratterialmente devono essere forti perché quest'anno la squadra è stata altalenante".