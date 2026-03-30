Teotino su Kean: "Va bene per le squadre sbarazzine, vi dico perché"

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L’ex dirigente della Fiorentina, Gianfranco Teotino, ha parlato a Radio Sportivo di Moise Kean: “Non so se sia l’attaccante giusto per il Milan, dipende da come i rossoneri vogliono giocare. Nello schema di Allegri vedrei meglio Vlahovic, perché nel 3-5-2 è più efficace in quanto è un attaccante di peso. Mentre per una squadra più sbarazzina va benissimo Kean, che è molto più forte e può giocare sia da centrale che da esterno.

Il miglior attaccante italiano, a mio parere, è Pio Esposito, perché sa proteggere la palla, vincere i duelli, tirare, colpire di testa. Sa far giocare la squadra da fuori area. Ha tantissime qualità”.