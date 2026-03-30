Ripa: "Fiorentina discontinua ma ora il trend è cambiato e sono fiducioso. Anche per il futuro"

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L'ex team manager e dirigente della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato della corsa salvezza e del futuro della Fiorentina a lady Radio: "La stagione della Fiorentina è stata discontinua. Quando la Fiorentina faceva buone cose poi riprendeva degli schiaffi. Ma ultimamente, abbiamo visto qualcosa di diverso. Il fatto che le prestazioni si stiano ripetendo e che il trend sia molto positivo mi fa essere fiducioso. Penso alle partite con Cremonese, vinta bene e giocata bene, e con l’Inter lo stesso anche se non hai vinto ma potevi farlo. Potrebbero bastare nove punti per salvarsi, soprattutto se quei punti li facessi in sfide chiave come a Lecce.

(...) La prima cosa da fare, una volta conquistata la salvezza, sarà fare tre considerazioni: cosa cambiare, cosa confermare e cosa migliorare. Mi rassicura sapere che a occuparsene sarà un dirigente esperto e di livello internazionale come Paratici. Il rapporto tra allenatore e direttore sportivo è fondamentale per il successo di una squadra. A mio avviso, a Pioli non è stata data la possibilità di fare alcune scelte che poi Vanoli si è trovato costretto a prendere".