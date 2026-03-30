Dalla Turchia di Montella alla Svezia, le altre europee a caccia del Mondiale

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Si completa lo scacchiere delle partecipanti al prossimo Mondiale di calcio. In Europa, oltre ad una tra Italia e Bosnia, altre tre nazionali inseguono la qualificazione alla fase finale, nei match che si giocano a partire dalle 20:45. Raggiungeranno Austria, Belgio, Croazia, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna e Svizzera. IRAQ-BOLIVIA (a Monterrey) e CONGO-GIAMAICA (a Guadalajara) mettono poi in palio gli ultimi due posti per le squadre extra-europee. A Praga si sfidano REPUBBLICA CECA e DANIMARCA. In semifinale i padroni di casa hanno recuperato il pari dopo essere stati sotto 2-0 contro l'Irlanda. Poi sono passati ai rigori. Gli scandinavi hanno invece travolto 4-0 la Macedonia del Nord e cercano il terzo pass consecutivo. La Cechia insegue la presenza al Mondiale da 20 anni, ma non batte la Danimarca da sette partite (cinque pareggi e due sconfitte). L'ultimo successo (3-0) risale ai quarti di Euro 2004. Lo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina sarà la sede di KOSOVO-TURCHIA.

I kosovari in semifinale hanno avuto la meglio per 4-3 in Slovacchia, rimontando due volte lo svantaggio prima di portarsi sul 4-2. Una vittoria che ha dato grande fiducia alla squadra del ct Franco Foda. A Istanbul la nazionale guidata da Vincenzo Montella ha battuto 1-0 la Romania con la rete di Ferdi Kadioglu. Nei tre precedenti ha sempre prevalso la Turchia. Infine SVEZIA-POLONIA, a Solna, vedrà in campo i padroni di casa, autori dell'eliminazione dell'Ucraina con il risultato di 4-1, in gran parte merito di Gyökeres, attaccante dell'Arsenal. Sarà ancora lui il principale pericolo per la Polonia, che punta a vincere in Svezia per la prima volta dal 1930. Il pronostico però é contro la squadra del ct Jan Urban. I polacchi hanno perso le ultime tre partite giocate a Solna: 2-0 nel 1999, 3-0 nel 2003 e 3-1 nel 2004. Inoltre, la Svezia - che punta a tornare al mondiale dopo otto anni - ha avuto la meglio anche all'Europeo del 2020, imponendosi per 3-2. (ANSA).