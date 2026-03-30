Dzeko: "Anch'io ho la Bosnia sulle spalle, ho visto Gattuso durante Fiorentina-Milan e..."

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(ANSA) - SARAJEVO, 30 MAR - Edin Dzeko ammette di sentire la Bosnia "sulle spalle, sì". Un tratto che lo accomuna al ct dell'Italia Rino Gattuso. "Il mister l'ho visto a Firenze per Fiorentina-Milan - racconta l'attaccante bosniaco in conferenza stampa a Sarajevo -. Ci siamo salutati, abbracciati e gli ho detto 'mister, spero di vederti in Bosnia'. Lui ha detto 'anch'io'. Eccoci qua, ci troviamo domani sera in una partita sicuramente importantissima per tutti i due Paesi. Però l'Italia è un Paese un paese in cui ho tanti amici e sicuramente prima e dopo la partita ci sarà tanto rispetto". (ANSA).