L'editoriale di Bucchioni su TMW: "Milan vuole Retegui, non Kean"

L'editoriale di Bucchioni su TMW: "Milan vuole Retegui, non Kean"FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:17News
di Redazione FV

Nel suo consueto editoriale del lunedì per TuttoMercatoWeb.com, il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato anche sulle voci di mercato che avevano accostato Moise Kean al Milan: "Per l’attaccante, secondo quello che filtra da Milanello, nella lista non ci sarebbe Moise Kean come alcuni stanno sbandierando da tempo. Allegri vorrebbe invece Retegui che però in Arabia all’Al Qadsiah guadagna venti milioni di stipendio, oltre ad essere stato pagato quasi settanta milioni l’estate scorsa. Piace molto anche Castro, ma Sartori non scherza: servono quaranta milioni.