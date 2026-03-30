Italia U21, il ct Baldini annuncia un solo cambio: Ndour e Comuzzo ancora titolari

vedi letture

Silvio Baldini, ct dell'Italia U21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Svezia valida per le qualificazioni europee. Il tecnico ha detto di voler confermare 10 undicesimi della formazione, con Fini unico sostituito per un mal di schiena che dal 1' lo tiene in panchina e dunque, vista la formazione contro la Macedonia ad Empoli, i due viola Cher Ndour e Pietro Comuzzo dovrebbero partire ancora titolari.

"L’unico cambio che faremo - sottolinea Baldini - è Fini che giocherà al posto di Cherubini, che ha un piccolo mal di schiena ma sarà comunque a disposizione a partita in corso". Poi il ct mette in guardia i suoi contro gli avversari: "Non c’è da scherzare con la Svezia, è una squadra fisicamente prestante e dobbiamo riuscire a fare noi la partita ‘addosso’ a loro e non viceversa. Per far sì che questo accada servirà grande ritmo, grande intensità e quando faremo il palleggio in avanti dovremo essere corti per l’eventuale riconquista immediata. Credo si schiereranno col 4-4-2 in fase di possesso e con un 4-3-1-2 in quella di non possesso, alternando anche l’opzione del 3-4-3".

E sul percorso dei suoi ragazzi aggiunge: "I ragazzi hanno capito che quando giocano devono essere una squadra, avere un'idea di gioco ed essere in grado di svilupparla. Da quando li ho visti la prima volta lo scorso settembre, sono migliorati tantissimo. Non nutro nessuna sorta di preoccupazione, perché hanno fatto il massimo di ciò che potevano fare in questi giorni: sono sereno. Rispetto all'inizio del nostro cammino sono cresciuti sotto tanti aspetti. Questi ragazzi possono diventare tutti giocatori di alto livello"