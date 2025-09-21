Tegola per il Pisa, infortunio a Stengs: a forte rischio anche la Fiorentina

Il Pisa rischia di perdere a lungo un acquisto importante del mercato estivo. Calvin Stengs ha riscontrato un problema all'adduttore e Gilardino si augura che "i tempi non siano lunghi, se non lunghissimi". Di certo il giocatore non prenderà parte alla sfida di campionato in programma domani sera nel fortino dei campioni d'Italia ma anche il prossimo turno con la Fiorentina è in grosso dubbio.

Qui News Pisa ha svelato un retroscena a proposito del guaio fisico di Stengs: nell'allenamento di ieri l'ex Feyenoord ha ravvisato un dolore intenso e proprio all’adduttore, senza riuscire a proseguire la seduta prevista con i compagni di squadra. Bandiera bianca dunque e il giocatore ha lasciato il campo, in compagnia dallo staff medico. Secondo quanto anticipato si tratterebbe di un risentimento muscolare, ma dalle prime sensazioni non si tratterebbe di un infortunio lieve. Dal Pisa ci sarebbe aria di preoccupazione, in attesa degli esami strumentali che verranno programmati a breve ed effettuati nelle prossime 48 ore. Intanto, secondo il portale toscano, si parlerebbe di un'assenza tra le 2 settimane e massimo un mese di stop. Ma tutto dipenderà dai test medici al quale si sottoporrà Stengs.