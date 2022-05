TARDELLI, La Viola dell'82 era bellissima ma noi...

L'ex centrocampista della Juventus Marco Tardelli racconta lo scudetto "rubato" anche se ovviamente dal lato opposto. Ecco i suoi ricordi sull'ultima giornata: "Gli scudetti sono tutti difficili da vincere, quello è stato difficile perché lo abbiamo vinto all'ultima giornata a Catanzaro con un rigore netto. Gomitata su Borghi? Non lo ricordo. Io alla Fiorentina? Non mi hanno voluto, avevo fatto una prova con Radice quando giocavo nel Pisa e fui chiamato a fare un provino, ma non fui preso. Gli errori nel giudicare i giocatori ci stanno. Quella Fiorentina era una bellissima squadra, come il Torino e la Juve ma quando vinci uno scudetto significa vincere tante partite e avere un punto in più delle altre significa essere stati più bravi, io non credo ad altre cose. Se entri e giochi male non vinci di sicuro. Eravamo preoccupati per il risultato della Fiorentina ma noi dovevamo pensare a vincere e ce l'abbiamo fatta. Io non dovevo neanche giocare per un piccolo stiramentino ma ho giocato lo stesso pur rischiando di non andare ai Mondiali. Lo spareggio non avrebbe aiutato la Nazionale che doveva radunarsi? Ma cosa si va a pensare? Io sono toscano e sportivo ma non ho mai pensato a questo. Se lo spareggio sarebbe stato alla pari? No, avrebbe vinto la Fiorentina (ride, ndr) ma è per dirti quello che vuoi sentirti dire. Antognoni? Ho tuttora un rapporto speciale, è una persona brava e onesta, che parlava di tutto e con tutti e il rapporto è rimasto anche dopo il calcio".