Colpo in prospettiva per la Fiorentina: secondo quanto riporta Sky Sport, il club viola ha preso il classe 2005 Jacopo Tarantino, attaccante in forza all’Ascoli la scorsa stagione con 3 presenze all'attivo in Serie B. La Fiorentina ha chiuso per Tarantino, riporta l'emittente.