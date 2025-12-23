Parma, buone notizie per Circati: il giocatore ha svolto tutto l'allenamento in gruppo

Sabato prossimo la Fiorentina sarà a Parma per lo scontro diretto delle 12.30 con i ducali. Il tecnico Cuesta recupererà una pedina importante in vista della gara, come scrive Tuttomercatoweb infatti oggi il difensore Alessandro Circati ha svolto tutto l’allenamento con la squadra. L'italo-australiano era alle prese con un problema alla caviglia ma sembra aver ormai superato il problema.