Stramaccioni si commuove commentando le lacrime di Bove: "Lo capisco"

vedi letture

Presente in studio a DAZN ieri sera dopo Roma-Fiorentina, l'ex tecnico Andrea Stramaccioni - oggi opinionista per l'emittente - ha commentato le lacrime di Edoardo Bove quando a fine partita è andato a salutare la Curva Sud, applaudito dai tifosi giallorossi e dai suoi ex compagni: "A me personalmente tocca - ha detto Stramaccioni - perché quelle lacrime sono per quello che lui sta vivendo. Roma è casa sua e rientrare in quello stadio che ti aveva fatto dire 'ce l'ho fatta, ho coronato il sogno di bambino', senza sapere se potrai tornare a giocare a calcio è dura. L'abbraccio che riceve dallo stadio e dai compagni è per non mollare, perché sapete tutti che a quell'età, trovarsi in quella situazione ti crolla il mondo addosso. Io capisco quelle lacrime per Bove e per la sua famiglia, una famiglia semplice che aveva visto coronare il sogno del figlio. Un bel momento, molto toccante".