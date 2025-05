L'ex Pisa Spinesi accende il derby con i viola: "A Firenze meno sentito perché il resto della Toscana è niente"

Il Pisa ieri ha conquistato la promozione in serie A, tra gli ex nerazzurri che hanno commentato l'evento a Tuttomercatoweb c'è il pisano doc Gionatha Spinesi che pensa già, come tanti tifosi nerazzurri, al derby con la Fiorentina: "Ma a Pisa c'è attesa per qualunque partita. Soprattutto con le Toscane, certo, anche se la rivalità più grande è con Livorno. Poi certo, se vai a chiedere ai livornesi magari hanno il migliore amico pisano e viceversa, ma è il bello del calcio e del piacere dello sfottò. Per Firenze sarà meno sentita, perché loro guardano tutti dall'alto verso il basso (ride, n.d.r.).

Parlano della seconda capitale d'Italia ed il resto della Toscana non è niente. Nel calcio porta dentro tutto questo per avere una settimana o una stagione per per fare sfottò. Come quando mi dicono qui a Napoli dove vivo: meno male che il Pisa è salito così abbiamo 6 punti assicurati. Lo accetto, è il bello del calcio, e la cosa straordinaria è parlarne".