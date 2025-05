Joaquin parlerà in zona mista prima di Fiorentina-Betis

Joaquin parlerà a Firenze prima di Betis-Fiorentina. Come comunicato dallo stesso club viola, a fronte delle tante richieste arrivate per sentire il parere del grande doppio ex della sfida, nella zona mista dello stadio Franchi il talento classe 1981 risponderà ai cronisti presenti raccontando come gli spagnoli arrivano alla sfida e ricordando gli anni di Firenze. Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola racconteranno in diretta l'evento.