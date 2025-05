Chelsea, Palmer torna al gol e si sfoga: "Sui social è pieno di idioti"

La vittoria del Chelsea per 3-1 sul Liverpool permette alla squadra di Maresca di continuare la sua corsa per acciuffare la qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria suggellata dal rigore al 96' di Cole Palmer, stella dei blues tornato al gol dopo 4 mesi di astinenza. Il giocatore dopo la partita si è sfogato commentando questa lunga assenza dal gol: "È sicuramente una questione mentale. Non credo sia tattica, ma neanche tecnica .

Lo stile di calcio è lo stesso, l'allenatore è lo stesso, la società è la stessa. Senza gol per mesi? Mi sono sentito "normale". Ovviamente sono cose che capitano e mi ha dato più voglia di lottare e la motivazione per fare qualcosa per me stesso e per la squadra". Il fantasista del Chelsea si è poi scagliato contro i suoi detrattori: "Oggigiorno i social media sono pieni di idioti, troll... Non mi interessano".