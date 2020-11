STOVINI, Squadra avrebbe orecchie tappate coi tifosi

Intervenuto per commentare la delicata situazione in casa Fiorentina, Lorenzo Stovini, ex calciatore di Lecce, Catania ed Empoli, nonché tifoso viola, si è espresso così: "Quale la cura? Prandelli è arrivato da poco quindi necessita di un po’ di tempo per assestare il tutto. Questo non giustifica la ultime prestazioni. Gli alibi sono finiti, non c’entrano i moduli. Domenica c’è stata una situazione ridicola. Testa dei giocatori? Spero che si rendano conto di aver toccato il fondo, e si può ancora scavare anche se è difficile fare peggio di così. I momenti difficili è normale ci siano, ma senza una reazione diventa dura. Inoltre non c’è il pubblico, che in questi casi si fa sentire. Gli orecchi dei giocatori domenica si sarebbero tappati per i fischi. Gara contro l’Udinese? In Coppa c’è sempre il turnover, ma ci sarà anche tanta voglia di riscatto, perché domani giocherà chi ha avuto meno spazio. Poi anche in campionato bisogna risalire, ma diamo tempo a Prandelli di amalgamare il nuovo modulo. Milenkovic a destra? Il suo ruolo è il centrale in una difesa a quattro. A questo punto non penso sia un discorso di ruoli, ma che si debba capire cosa cambiare nella testa dei giocatori. Ho visto atteggiamenti sbagliati e giocatori che non corrono. Il calcio-spettacolo? Va messo da parte. Ora bisogna ritrovare una squadra e di far vedere grinta e lotta. Bastano due o tre risultati utili e le cose possono cambiare. La formazione? Andrei avanti con il 4-2-3-1, sugli interpreti non mi esprimo, perché chiunque abbia giocato ha fatto male. L’importante è vedere uno spirito diverso”.