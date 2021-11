STOVINI, DV9? Forse ha accordo con altri. Prima...

Lorenzo Stovini, ex difensore e oggi team manager dei dilettanti della Lastrigiana, ha così parlato in diretta ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto. Ecco le sue parole: "Sono ormai fuori da tanto tempo dall'ambiente ma non riesco a stare troppo lontano, mi hanno chiamato alla Lastrigiana e siamo qui. Siamo partiti bene. Io in passato vicino alla Fiorentina? Voci ce ne sono state tante, ma qualcosa di concreto mai. In cuor mio l’unica speranza era quando arrivò Corvino che doveva rifare la squadra ma ufficiale niente. Mi sarebbe bastato un allenamento per essere contento. Il caso Vlahovic? Lui è un giocatore della Fiorentina per adesso, e come tale spero che segni, ma proprio non capisco come si possa rifiutare un'offerta del genere. L'unica cosa cui posso pensare è che ci sia già un accordo con un'altra squadra e che tu non creda proprio nel progetto. Un anno fa neanche sua mamma lo conosceva...".