Sticchi Damiani a TMW: "I viola hanno avuto un merito in particolare"
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Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a TMW soffermandosi anche sulla Fiorentina: "Ha un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Però nonostante tutto va apprezzato il percorso perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesci a invertire".
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