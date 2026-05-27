Alle 21 la finale di Conference League. Le formazioni di C. Palace-Rayo Vallecano

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Alla Red Bull Arena di Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale della Conference League, entrambe alla ricerca del primo trofeo europeo della propria storia. Per i due club si tratta infatti di un traguardo senza precedenti: mai prima d’ora erano riusciti a spingersi fino all’ultimo atto di una coppa continentale. Dodici mesi fa fu il Chelsea a conquistare il trofeo battendo nettamente il Betis per 4-1, mentre nelle edizioni precedenti avevano trionfato Roma, West Ham e Olympiacos. Arbitra l'italiano Maurizio Mariani, assistito da Bindoni e Tegoni. Al VAR ci saranno invece Di Bello e Chiffi. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.

Di seguito le formazioni ufficiali.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. Allenatore: Oliver Glasner. RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. Allenatore: Inigo Perez.