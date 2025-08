Stangata della UEFA ai tifosi del PSG dopo la finale di Champions: 148mila euro di multa

Maxi-provvedimento da parte della UEFA nei confronti del PSG, più particolarmente verso i suoi tifosi per via dei fatti della finale di Champions League contro l'Inter, a Monaco di Baviera. Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha infatti deciso - tramite un comunicato - di infliggere una multa di 100.000 euro al Paris Saint-Germain e di vietare la vendita di biglietti ai propri tifosi in trasferta per la prossima partita in una competizione UEFA, a causa dell’invasione di campo e dell’accensione di fuochi d’artificio. Tale divieto è sospeso con condizionale per due (2) anni a partire dalla data della presente decisione.

Non finisce qui, perché il comportamento dei tifosi porta a ulteriori multe: di 30.000 euro per il lancio di oggetti; di 10.000 euro per la trasmissione di un messaggio non adatto a un evento sportivo e per aver arrecato discredito alla UEFA; di 8.000 euro per atti di danneggiamento. In totale, il PSG dovrà quindi versare 148 mila euro di multa.