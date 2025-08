Euro 2032, termina il tour FIGC-UEFA con le 11 città: Firenze guadagna posizioni

vedi letture

Nelle sue pagine online, Tuttomercatoweb.com si occupa degli stadi italiani e delle possibili candidature per Euro 2032, la rassegna continentale che il nostro Paese ospiterà assieme alla Turchia. Giovedì scorso la FIGC ha terminato, con la UEFA nelle vesti di Michele Uva, il tour di incontri con tutte le undici città papabili e tracciato un quadro generale della situazione: Torino si conferma in vantaggio, con l’Allianz Stadium che risulta l’unico già conforme agli standard UEFA, seppur troppo piccolo per poter ospitare la finale. Anche Firenze e Roma sono ben posizionate, con progetti concreti e in fase avanzata. Milano è l’incognita più pesante: San Siro è stato bocciato nell’incontro del 17 luglio, soprattutto da Inter e Milan che puntano a demolirlo per costruire uno nuovo, ma è da verificare - anche viste le ultime di cronaca - che facciano in tempo. L'esclusione del capoluogo lombardo sembra impensabile, ma le incognite sono tante.

Venendo dunque al Franchi, lo stato dei lavori in fase avanzata lascia ben sperare verso la presenza a Euro 2032, con Bologna che rincorre Firenze nel derby degli Appenini nonostante il vantaggio dei toscani. Mentre Napoli resta indietro per la mancanza di un’intesa tra De Laurentiis e il Comune partenopeo. Verona, Bari e Genova sono fuori (Verona anche ufficialmente). Cagliari avanza grazie a un progetto ai limiti dei criteri previsti dalla lunga lista fornita dalla Uefa, ma comunque molto ben considerato. Palermo sorprende: l’incontro è stato giudicato estremamente positivo in FIGC e il City Football Group garantisce solidità economica, ma serve una lunga concessione pubblica. Udine, fuori dai giochi per ora, può rientrare come jolly in caso di emergenza. La deadline è fissata al 31 luglio 2026: la Figc dovrà presentare alla Uefa un elenco di cinque città, in vista della decisione di ottobre.