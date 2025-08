Social Mandragora, messaggio criptico sui social: "Segui il processo..."

È uno dei pochi calciatori attualmente nella rosa della Fiorentina che si allena a parte, ma Rolando Mandragora non fa drammi e anzi, sui social manda un messaggio che fa riferimento al credere in se stessi: "Segui il processo...", ha scritto a corredo di un'immagino che lo ritrae in palestra, sulla cyclette.

Tra le voci di un rinnovo che non arriva, gli interessi di mercato e una posizione con Pioli ancora tutta da decifrare, il centrocampista viola continua a lavorare in palestra con pazienza in attesa di spazzare via tutti i dubbi restando alla Fiorentina. Un'ipotesi ancora non certa, che però non lo distrae dal lavoro quotidiano in Inghilterra per tornare a disposizione il prima possibile. Questo il post del giocatore viola: