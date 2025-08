Catanzaro, Favasuli si presenta: "È un orgoglio rappresentare la Calabria"

Costantino Favasuli ha salutato la Fiorentina ed è pronto alla nuova avventura al Catanzaro, nella sua Calabria. Oggi è stato il giorno della presentazione dell'esterno classe 2004 arrivato dopo l'anno in prestito al Bari a titolo gratuito ma con una percentuale sulla futura rivendita. Con radici ad Africo, Favasuli si dice orgoglioso di vestire la maglia giallorossa. "Rappresentare la Calabria e Catanzaro, per me che sono calabrese, è un orgoglio assoluto. Sono veramente contento di essere tornato nella mia terra", ha dichiarato attraverso i canali ufficiali del club.

L’ex viola ha già le idee chiare, centrare i playoff e, perché no, inseguire il sogno promozione in Serie A. Un traguardo ambizioso, ma che per Favasuli può diventare realtà con il sostegno del pubblico del “Ceravolo”. Con la sua grinta e il forte legame con il territorio, l’esterno si candida a essere uno dei volti simbolo del nuovo Catanzaro.