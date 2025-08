FirenzeViola Il prestito di Christensen allo Sturm Graz durerà cinque mesi: ecco perché

Non è una formula inedita, ma si tratta sicuramente di un dettaglio non da poco: la Fiorentina ha ceduto Oliver Christensen in prestito allo Sturm Graz per sei mesi e non per un anno, come accade di solito. L'accordo tra le società prevede infatti che il portiere ex Hertha Berlino e Salernitana vada in Austria per soli sei mesi, fino al 31 dicembre 2025, a meno che il club di Graz non decida di acquistarlo a titolo definitivo in questi mesi di campionato con un nuovo accordo da intavolare con la Fiorentina.

Il motivo? Per quanto riguarda il club austriaco è presto detto, e tra le righe lo ha confermato lo stesso direttore sportivo al momento di presentare il nuovo portiere: Daniil Khudyakov, estremo difensore classe 2004, doveva essere il titolare per la stagione ma un infortunio in bici lo ha costretto ad un'operazione al polso che lo terrà fuori per un paio di mesi. Per questo lo Sturm Graz era alla ricerca di un portiere che potesse essere pronto da subito e poi eventualmente relegarlo in panchina al momento del ritorno di Khudyakov. Starà a Christensen ora dimostrare di essere meglio del compagno di reparto e meritarsi una conferma in Austria, altrimenti dal 1° gennaio tornerà alla Fiorentina in cerca di un'altra sistemazione.