Il nuovo acquisto del Cagliari è Kiliçsoy: giocatore in città portato allo stadio

Il nuovo rinforzo del CagliariSemih Kiliçsoy è appena atterrato in Sardegna. Come riporta TMW, l'attaccante turco in arrivo dal Besiktas è stato portato dallo staff della società del presidente Giulini direttamente allo stadio per assistere al "Trofeo Gigi Riva" contro il Saint-Etienne. Kilicsoy ieri è volato da Istanbul a Roma e questa mattina ha svolto i controlli di routine nella capitale. Poi la solita trafila con firma del contratto e annuncio del club. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Il talento classe 2005 si è fatto notate nella stagione 2023-24 con undici reti e tre assist in Super Lig. Meno bene lo scorso campionato: tre reti e quattro assist. Più un gol in Europa League. Ora la prima avventura in Italia con la maglia del Cagliari.