Stadi, Abodi puntualizza: "Per quello di Cagliari dopo 10 anni arriviamo al dunque"

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 02 AGO - "Dopo dieci anni siamo arrivati al dunque per lo stadio di Cagliari". Lo ha detto il ministro allo sport Andrea Abodi durante il talk "Sport, Crescita e Sviluppo" a Cagliari in occasione della prima edizione del Trofeo Gigi Riva. "È un obiettivo che il presidente mi aveva annunciato dall'inizio del suo percorso con il Cagliari". Fabio Pisacane? "Un esempio per tutti, per come si è rifiutato di vendere il suo onore e la sua squadra - ha detto - e voglio ricordare anche Simone Farina, un giocatore che dopo aver denunciato quei fatti non ha trovato più squadra". (ANSA).