STADIO, Lega: "Commisso, Franchi unica possibilità"

La Lega esprime soddisfazione per la direzione che sta prendendo la vicenda relativa al nuovo stadio della Fiorentina: “Finalmente - affermano il Segretario Provinciale della Lega, Alessandro Scipioni, ed il Capogruppo a Palazzo Vecchio del Carroccio Federico Bussolin - la soluzione che avevamo avanzato, quella del restyling del Franchi, sta diventando ben più che una speranza. Dinanzi alla scelta politica di Nardella di abbandonare il Franchi, che rappresenta un simbolo per la città, vi è invece la scelta intelligente del Patron Commisso di ripensare il restyling dello stesso Franchi in una misura meno impattante. Il Franchi rappresenta la storia della Fiorentina e di Firenze, non merita di essere abbandonato come il Flaminio.

Restiamo dunque fiduciosi - conclude la nota - e certi che la Lega farà la sua parte, richiedendo sviluppi infrastrutturali per Campo di Marte capaci sostenere il nuovo Stadio”.