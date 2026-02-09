Stadi, Fenucci conferma rinuncia: "Il Bologna non chiederà di farne uno nuovo o restyling"

(ANSA) - BOLOGNA, 09 FEB - "Il Bologna non chiederà di fare un nuovo stadio o un restyling. Date le condizioni, non può essere il Bologna ad avanzare nuove proposte, perché le condizioni di restyling, per come era concepito, non convengono più e un nuovo stadio nella realtà di Bologna non è remunerativo". Così, l'ad del Bologna, Claudio Fenucci, a margine della presentazione dei nuovi acquisti Helland e Sohm, dopo che a Casteldebole è arrivata comunicazione da parte del Comune circa la possibilità che Palazzo d'Accursio svincoli i 40 milioni previsti per l'operazione di restyling dello stadio nell'ambito della partnership pubblico-privata con il Bfc. "Se ci saranno nuove idee o progetti, che arrivino da privati o pubblici - argomenta Fenucci in conferenza stampa - potremo essere parte in causa, partner, non più azionisti di maggioranza. Per il restyling abbiamo presentato un piano finanziario e con il credito sportivo, tra crediti e debiti, ci siamo impegnati per 100 milioni: quei soldi restano sul piatto in caso di nuovi progetti ma non possiamo essere noi a portarli avanti". Detta una condizione, Fenucci, perché il Bologna sia partner finanziario di eventuali investimenti.

"Il piano per il restyling è percorso iniziato nel 2018 - argomenta -: sono passati sette anni, è successo di tutto e i costi, inizialmente stimati in 140 milioni, sono lievitati fino a 230: non possiamo ripetere la stessa esperienza in termini temporali e non c'è l'intenzione dell'azionista e del management di aspettare tanto. Ma credo che idee e progetti a breve arriveranno". In particolare Fenucci preannuncia alcuni scenari: "Restlyng ridotto del Dall'Ara e nel caso dovremmo parlare con il Comune. Ma ci sono altre ipotesi di lavoro che potrebbero coinvolgere la Regione e in città ha già funzionato per il basket con un piano che ha visto l'inserimento della Fiera per la realizzazione di un nuovo palazzetto. Non è da escludere che possa nascere qualcosa del genere: se la città e l'imprenditoria vorranno rendere Bologna polo attrattivo sul piano dell'intrattenimento sportivo, musicale e di eventi, nell'ambito di questo scenario potrebbero esserci imprenditori interessati anche a un nuovo stadio". (ANSA).